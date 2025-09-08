Joven de 18 años resulta lesionado tras volcadura en Nogales; fue trasladado a Arizona

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Un joven de 18 años de edad, originario de Arizona, resultó con lesiones de consideración tras un accidente vehicular tipo volcadura ocurrido durante la madrugada de este domingo 7 de septiembre en el Periférico Oriente, de Nogales. Las autoridades iniciaron una investigación para localizar al conductor del vehículo, quien presuntamente abandonó el lugar del percance. El incidente fue reportado cerca de las 5:50 horas.

El informe inicial alertaba sobre un vehículo volcado cerca del entronque de acceso a la colonia San Miguel. Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron la presencia de una camioneta pick up Ford Lobo, modelo 2002, de color blanco, la cual presentaba importantes daños materiales consistentes con el percance. En el lugar ya se encontraba personal de la Cruz Roja brindando los primeros auxilios al único ocupante localizado en la escena.

El joven fue identificado posteriormente como Justin Alejandro E. R., de 18 años. Debido a la gravedad de sus heridas, no fue posible entrevistarlo en ese momento para obtener su declaración sobre lo sucedido. Según declaraciones de testigos recabadas por los agentes, el individuo que manejaba la camioneta salió del vehículo por sus propios medios después del accidente y se retiró del área a pie, dejando a su acompañante lesionado.

Los paramédicos estabilizaron a Justin Alejandro y lo trasladaron de inmediato al hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica. El diagnóstico inicial indicó que, si bien sus lesiones eran serias, su vida no corría peligro. Posteriormente, una vez contactados sus familiares, se coordinó su traslado a un centro médico en Nogales, Arizona, para continuar con su tratamiento y recuperación. Su estado de salud actual se reporta como delicado.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, entidad que se encargará de efectuar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar la identidad y paradero del conductor. Como parte del protocolo, el vehículo siniestrado fue remolcado y asegurado en las instalaciones del C5 para su peritaje.

Fuente: Tribuna