Liberan a padre buscador 'levantado' en Zacatecas; así se reencontró con su colectivo

Zacatecas, Zacatecas.- El señor Carmelo Vera Moreno, miembro del colectivo Buscadoras Zacatecas A.C., fue localizado con vida durante la tarde de este domingo 7 de septiembre, horas después de haber sido privado de su libertad en la comunidad de Plateros, municipio de Fresnillo. El suceso activó una respuesta coordinada entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, que culminó con su hallazgo en buen estado.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía, cuando individuos armados sustrajeron a Vera Moreno de su establecimiento comercial, un negocio de forrajes. Según los informes, fue subido a una camioneta blanca. Para dificultar la persecución, los responsables esparcieron objetos metálicos (ponchallantas) sobre la carretera federal 45, una táctica utilizada para dañar los neumáticos de otros vehículos.

La alerta fue emitida aproximadamente a las 13:00 horas por el propio colectivo a través de sus redes sociales, lo que generó una inmediata movilización social y la atención de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que, tras recibir reportes mediante plataformas digitales y el sistema de emergencias 911, inició de oficio la carpeta de investigación correspondiente.

En respuesta, se implementó un operativo de búsqueda en la región, en el que participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Las acciones incluyeron patrullajes terrestres y aéreos, concentrándose en la zona de Plateros y rutas aledañas como la que conduce a Río Florido. El fiscal general, Cristian Camacho Osnaya, confirmó el despliegue de un cerco de seguridad para localizar a la víctima.

Aproximadamente a las 14:30 horas (local), Carmelo Vera fue encontrado con vida por elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la comunidad San José del Alamito, sobre la carretera federal 44, tramo Fresnillo - Valparaíso. Siguiendo el protocolo, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para recibir atención, certificar su estado de salud y garantizar su seguridad antes de reunirlo con su familia.

Este evento deja en claro la vulnerabilidad de las personas que se dedican a la búsqueda de desaparecidos. Carmelo Vera se unió al activismo tras la desaparición de su propia hija. Organizaciones civiles y colectivos han reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para quienes realizan esta labor humanitaria. La Fiscalía aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto.

Fuente: Tribuna