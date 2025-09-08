Marino acusado de recibir 100 mil pesos por buque con huachicol es encontrado sin vida en Tamaulipas

Comparta este artículo

Tamaulipas.- El elemento de la Secretaría de la Marina (Semar) que está señalado de haber recibido 100 mil pesos por permitir operaciones de una red de huachicol fiscal en Tamaulipas fue encontrado sin vida en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación como Reforma, el elemento identificado como Abraham Jeremías Pérez Ramírez habría sido parte de una red de huachicol fiscal que se ha detectado al interior de la Semar.

Pérez Ramírez es señalado de haber recibido 100 mil pesos para permitir la descarga de una embarcación de huachicol, esto el año pasado. La muerte de este elemento fue confirmada por la misma Semar en un comunicado en redes sociales; aunque se reportó extraoficialmente que se trataría de un suicidio, no se dieron a conocer las causas, por lo que continúa en investigación. "La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden", escribió en X, ante Twitter la Semar.

Cabe señalar que por esta presunta red de huachicol fiscal no se han girado órdenes de captura. Según una publicación de Milenio, Pérez Ramírez habría recibido sobornos de una persona que ahora trabaja con las autoridades y que colaboraba con una estructura criminal llamada Los Primos. Pérez Ramírez era titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamaria y una presunta investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como una de las personas que recibió dinero del vicealmirante Manuel Roberto Farías Luna, quien es sobrino político del exsecretario de la Semar, Rafael Ojeda. Ojeda se desempeñó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Detención de Manuel Roberto Farías Luna

Este personaje fue arrestado el pasado martes 2 de septiembre junto con otras siete personas por su presunta participación en la red de huachicol fiscal y por acusaciones de corrupción. Su captura fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones (RND), que informó que los capturados están relacionados con el robo y contrabando de hidrocarburos.

Fuente: Tribuna del Yaqui