Movilización en cerro de Hermosillo: Rescatan a senderista de 19 años tras sufrir lesión

Hermosillo, Sonora.- Un joven de 19 años fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo tras sufrir una lesión durante una excursión en el Cerro Bachoco la noche de este domingo 8 de agosto. El operativo concluyó de manera positiva gracias a la rápida movilización de los equipos de emergencia y el uso de equipo especializado. El reporte fue recibido en la central de Bomberos ya durante las últimas horas del domingo.

Fueron alertados sobre un senderista que no podía continuar su descenso debido a una lesión que sufrió en el tobillo. De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate para la zona, un área popular entre los aficionados al senderismo pero conocida por su terreno irregular con partes peligrosas. Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron al joven, quien presentaba una herida que le impedía caminar.

Omar Martínez, bombero responsable del turno, informó que, dadas las condiciones del terreno, se determinó que la extracción a pie sería riesgosa. Por ello, se utilizó un vehículo todoterreno para asegurar un traslado estable y seguro hasta un punto accesible. Una vez en las faldas del cerro, el afectado fue entregado a una ambulancia de la Cruz Roja que lo esperaba para su traslado a un hospital, donde recibiría una evaluación médica completa.

A raíz de este incidente, Martínez aprovechó para reiterar la importancia de la prevención en actividades al aire libre. Subrayó la necesidad de utilizar calzado y equipo adecuado, planificar las rutas, no practicar senderismo en solitario e informar siempre a un familiar o amigo sobre el itinerario. Estas medidas, señaló, son fundamentales para minimizar riesgos y garantizar que una actividad recreativa no se convierta en una emergencia.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, en el Cerro Colorado, de Hermosillo, un joven identificado como Brandon Ezequiel, de 19 años de edad, que estaba varado en el sitio con múltiples heridas, fue rescatado. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos de Hermosillo y Cruz Roja. El joven cayó por una barranca, sufriendo una fractura en la rodilla derecha, laceraciones en la muñeca izquierda, raspones y cortes en todo cuerpo.

Fuente: Tribuna