Niña de 3 años muere en accidente; reportan que el padre manejaba en estado inconveniente

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del domingo 7 de septiembre de 2025 se registró un trágico accidente automovilístico sobre la avenida Francisco Madero Herrera, cerca de la colonia La Sirena, al sur de Mazatlán, dejando como saldo la muerte de una niña de 3 años. Los primeros informes indican que un vehículo Nissan March sufrió una volcadura en el sector mencionado, movilizando a los cuerpos de auxilio y elementos de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el automóvil en cuestión circulaba por el carril de sur a norte de la carretera México 15, cuando el conductor perdió el control al tratar de incorporarse a la avenida Francisco Madero Herrera, lo que provocó que golpeara el camellón central. Antes del impacto, la menor salió de la unidad y perdió la vida, mientras que el vehículo quedó volcado y ladeado a su lado derecho.

De acuerdo con la declaración de los padres de la víctima, la pequeña fue identificada como Claudia Marlen 'N', de 3 años de edad. Por su parte, el padre de familia fue reconocido como Ivani Santiago 'N', de 30 años, quien fue trasladado a barandilla por presuntamente manejar en estado inconveniente, pero hasta el momento esta versión no ha sido confirmada. Paramédicos de Bomberos Veteranos El Castillo acudieron al sitio como primeros respondientes.

Los socorristas valoraron a la pareja y diagnosticaron que presentaba una crisis nerviosa, mientras que constataron que la niña no contaba con signos vitales. Elementos de Policía y Tránsito Municipal, así como personal de Protección Civil Municipal y Cruz Roja, también se presentaron en el lugar para atender el percance vial. El perímetro fue acordonado por efectivos policiales para que los afectados pudieran ser auxiliados por los paramédicos.

Finalmente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes. Una vez culminados los trabajos en el sitio, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de la menor hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizará la necropsia de ley y la posterior entrega a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui