Presuntas jóvenes sicarias del CJNG se exhiben con armas largas y ropa militar en Nayarit

Tepic, Nayarit.- En los últimos años, grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han amplificado su base de reclutamiento y se han encargado de diversificar los perfiles dentro de sus filas. Fuentes especializadas reportan que cada vez es más frecuente que se integren mujeres a este tipo de organizaciones delictivas, las cuales desempeñan diferentes tareas operativas, incluso muchas de ellas cumplen el rol de sicarias.

De acuerdo con investigaciones realizadas por medios como AP News y EL PAÍS, la metodología de reclutamiento se enfoca en redes sociales y ofertas laborales falsas. Sin embargo, no todas las mujeres son reclutadas mediante la coerción o el engaño, ya que diversos informes indican que un número importante de ellas se une al cártel de 'Las Cuatro Letras' por decisión propia, motivadas por la promesa de poder, dinero rápido y una vida fuera de la marginación social.

Para muchas de estas mujeres, la mayoría de una corta edad, esto representa una oportunidad de reconocimiento y de pertenencia, en un entorno donde las opciones laborales son limitadas y las condiciones de vida adversas. Incluso, en redes sociales publican fotos y videos de su día a día como parte de estos grupos criminales, en donde se les puede apreciar portando armas de todo tipo e indumentaria táctica y suelen acompañar este material con algún narcocorrido de fondo.

Según estudios de medios especializados, un método firme se centra en el uso de TikTok y Facebook con emojis, jerga y música para atraer a jóvenes. Se ha detectado que muchas cuentas que comparten este tipo de contenido están vinculadas al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', esto funciona como una especie de propaganda que normaliza la vida criminal y ofrece identidad de grupo, algo clave para el alistamiento.

El CJNG mantiene una sólida presencia en diferentes estados de la República Mexicana, manteniendo su poderío en Jalisco y la región del Occidente, incluyendo Nayarit. En territorio nayarita, las autoridades han reforzado acciones de seguridad y seguimiento a posibles reclutamientos que usan el mismo patrón nacional: promesas en línea, traslados a puntos de reunión y control por medio de entrenamiento y amenazas.

Niñas sicarias del CJNG

En redes sociales comenzaron a circular unas imágenes de algunas reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes presuntamente operan en el estado de Nayarit. En las fotos se pueden apreciar a jóvenes de corta edad portando ropa militar y armas largas, aunque se desconocen muchos datos al respecto como la fecha en la que se captaron, el lugar en que estaban las mujeres sicarias y la identidad de las mismas.

Fuente: Tribuna del Yaqui