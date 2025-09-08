A prisión mujer implicada en desvío de 106mdp públicos en Sonora; su esposo está prófugo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que este lunes tuvo lugar la audiencia en la que se formuló imputación en contra de Andrea Fernanda 'N' por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de su participación en un esquema de peculado cometido en perjuicio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), junto con su cónyuge, exadministrativo de dicho organismo, quien permanece prófugo de la justicia.

Cabe señalar que Andrea Fernanda 'N' ya se encontraba vinculada a proceso penal por peculado, por lo que se ejercitó acción penal, ahora también por el diverso delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la señalada participó de forma activa en el ocultamiento y movimiento de recursos provenientes del desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos.

Bienes y gastos identificados:

Una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos.

en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos. El pago de su boda , en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados.

, en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados. Transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.

Asimismo, se han asegurado bienes y cuentas bancarias, además continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones producto del delito. El juez del caso determinó imponerle a la mujer prisión preventiva justificada como medida cautelar, a fin de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso. La continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica fue fijada para el 12 de septiembre de 2025.

En días pasados fueron vinculados a proceso el exsecretario de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), José Víctor 'N' y otro funcionario de nombre Francisco Alberto 'N', debido al daño patrimonial resultado de los delitos de peculado. La cifra asciende a un monto aproximado de 290 millones de pesos, reveló el Fiscal Anticorrupción de Sonora, Mauricio Ibarra Romo. Ambos, eran funcionarios en la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora