Se registra pelea en un conocido antro de Ciudad Obregón; hay varios empleados detenidos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025 se reportó una riña al interior de un conocido antro de Ciudad Obregón, el cual se ubica sobre la calle Miguel Alemán, entre Yaqui y Mayo. Los primeros informes refieren que el incidente lo protagonizaron empleados del centro nocturno, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme se movilizaron al sitio y efectuaron las detenciones correspondientes.

Extraoficialmente se informó que al menos cuatro empleados del lugar participaron en la pelea. Antes de la detención, los involucrados presuntamente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del inmueble, cuando la pareja sentimental de una trabajadora arribó al sitio para buscarla presentando un comportamiento violento. Trascendió que el sujeto y la fémina intercambiaron empujones y golpes, lo que derivó en una trifulca entre los ahí presentes.

Tras ser alertados sobre este hecho violento, policías municipales llegaron y realizaron los respectivos arrestos en el lugar, mismo que se encuentra en medio de dos instituciones bancarias y en una de las principales vialidades de la ciudad. Los empleados y el individuo detenidos, cuyas identidades hasta el momento se desconocen, fueron puestos a disposición de las instancias competentes para definir su situación legal.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme efectuaron las detenciones correspondientes.

Créditos: Periódico Extra de la Tarde

Reportan robo de un bebé

En otro hecho registrado alrededor de las 11:00 horas de este lunes en Ciudad Obregón, autoridades activaron el Código Rosa por el supuesto intento de robo de un bebé en el Hospital IMSS-Bienestar. De forma extraoficial se mencionó que al menos tres personas de un centro de rehabilitación intentaron despojar a una madre de su hijo, aunque no lograron su cometido. Elementos de la Policía Municipal se presentaron en las instalaciones del nosocomio.

Se dijo que la madre fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que interponga la denuncia correspondiente. Por lo pronto se desconoce la identidad de los posibles responsables, además aún no se tiene una postura oficial por parte de alguna autoridad sobre este caso que se suscitó en dicho centro médico.

Fuente: Tribuna del Yaqui