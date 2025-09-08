Sicarios colombianos del CJNG exhiben cadáver de sicario y lanzan amenaza en Michoacán

Comparta este artículo

Apatzingán, Michoacán.- El pasado sábado 6 de septiembre de 2025, grupos del crimen organizado protagonizaron diferentes enfrentamientos armados en la Tierra Caliente de Michoacán, principalmente en los municipios de Apatzingán y Buenavista. Durante esta jornada violenta que comenzó en la madrugada y se extendió hasta el amanecer, los miembros de estas organizaciones criminales atacaron a balazos una base policíaca y se encontraron dos cuerpos sin vida.

Algunas de estas balaceras tuvieron lugar en la comunidad La Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán, en donde grupos antagónicos sostuvieron fuertes enfrentamientos. De acuerdo con datos recabados por diferentes medios locales, uno de los cadáveres fue localizado en el mencionado poblado situado a unos 11.3 km de la cabecera municipal de Apatzingán, mientras que el otro apareció en la colonia Adolfo López Mateos.

Con respecto a los hechos violentos registrados en el municipio de Buenavista, sujetos armados volvieron a atacar a la Policía Municipal durante las primeras horas del sábado. El comando disparó en múltiples ocasiones contra una caseta policial que se sitúa en la salida a Apatzingán. Asimismo, los pobladores denunciaron que los delincuentes lanzaron artefactos explosivos que provocaron fuertes estruendos en la región.

Difunden video de paramilitares colombianos

En redes sociales se difundió un video en el que presuntos paramilitares colombianos, que operan para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se muestran con el cuerpo sin vida de un supuesto sicario de Los Caballero Templarios como parte de los disturbios que ocurrieron en Apatzingán. Al parecer se trataría de una de las dos víctimas que fueron halladas en este municipio michoacano, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad local o estatal.

En la grabación, hombres armados con acento colombiano exhiben el cadáver y lanzan amenazas contra Los Caballeros Templarios, grupo rival con el que se disputan el control de Apatzingán. Esto ocurre en medio de las versiones que indican que mercenarios colombianos y venezolanos han comenzado a trabajar para los cárteles que operan en el estado de Michoacán, según diversas investigaciones como una realizada por EL PAÍS.

Fuente: Tribuna del Yaqui