Sinaloa: Cadáver con signos de brutal violencia es abandonado en funeraria de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Durante la madrugada de este lunes 08 de septiembre, un grupo armado abandonó el cadáver de un hombre afuera de una funeraria en Guamúchil. Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues el 5 de julio se registró un caso casi idéntico, cuando una víctima con varios impactos de bala fue dejada en el mismo lugar. Este nuevo hallazgo volvió a encender las alarmas entre las autoridades locales.

De acuerdo con medios regionales, aunque el sujeto aún no ha sido identificado, se sabe que se trata de un individuo de aproximadamente 30 años. Entre las características dadas a conocer se encuentra que era de tez morena, vestía playera tipo polo de color gris, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro. Asimismo, se confirmó que presentaba un impacto de bala debajo de la axila derecha, además de múltiples golpes en el cuerpo.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal pericial para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación. En cuanto a los responsables, hasta el momento se desconoce su paradero; sin embargo, las averiguaciones apenas comienzan y se espera que en las próximas horas se dé a conocer un informe más detallado sobre el caso. De surgir nueva información, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

La violencia sigue en Sinaloa

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el hallazgo de hace dos meses ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando una unidad arribó a la funeraria Sedano, ubicada sobre la calle Independencia, en el sector Centro. Una vez que los empleados notaron lo sucedido, dieron aviso a la Policía Municipal, cuyos agentes acudieron en compañía de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias pertinentes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna