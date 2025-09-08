Sube a 10 fallecidos y 41 lesionados el saldo del choque entre tren y autobús en Edomex

Comparta este artículo

Atlacomulco, Estado de México.- Un grave accidente vial se registró durante la mañana de este lunes 8 de septiembre en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la Zona Industrial. El suceso involucró a un tren de carga de la compañía Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México y un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, resultando en diez personas fallecidas y cuarenta y un heridos.

Según los informes preliminares, el impacto ocurrió en un cruce ferroviario cuando la unidad de transporte público, que se encontraba con pasajeros a bordo, fue alcanzada por el convoy. El saldo final de víctimas mortales fue de siete mujeres y tres hombres, todos fallecidos en el lugar de los hechos. Las autoridades confirmaron que dos de los cuerpos fueron localizados durante las labores de remoción del autobús, tras haber quedado atrapados por la colisión.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, bomberos y personal de Protección Civil de varios municipios, quienes coordinaron las labores de rescate y atención a los heridos. Los 41 lesionados, desglosados en 26 mujeres y 15 hombres, fueron estabilizados y trasladados a diversos centros hospitalarios para recibir atención especializada, entre ellos el Hospital General de Atlacomulco, el Hospital General de San Felipe del Progreso, y clínicas del IMSS e ISEM en la región, así como centros médicos privados.

Por su parte, la empresa ferroviaria CPKC de México emitió un comunicado oficial en el que confirmó la participación de una de sus unidades en el incidente. En el documento, la compañía extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas y atribuyó la causa del accidente a una aparente imprudencia por parte del conductor del autobús, quien, según la empresa, habría intentado cruzar las vías sin tomar la debida precaución ante la proximidad del tren.

CPKC aseguró que su personal se encuentra en la zona colaborando activamente con las autoridades y proporcionando toda la información necesaria para los peritajes correspondientes. Asimismo, reiteró su llamado a los conductores a respetar las señalizaciones en los cruces ferroviarios para prevenir futuros incidentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Peritos en tránsito terrestre y criminalística se encuentran analizando la escena, recopilando testimonios y revisando evidencia, incluyendo videos captados por testigos, para determinar con exactitud la secuencia de los hechos que derivaron en este suceso.

Fuente: Tribuna