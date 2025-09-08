Tragedia en Coahuila: Madre e hija mueren tras impactarse de frente con un pipa de Pemex

Comparta este artículo

General Cepeda, Coahuila.- Un fatal accidente automovilístico se confirmó el pasado sábado 6 de septiembre de 2025 en el municipio de General Cepeda, Coahuila, dejando como saldo preliminar a dos mujeres muertas, además de un menor que resultó lesionado de gravedad. Los informes indicaron que el percance se registró aproximadamente a las 9:20 horas en el kilómetro 13 de la carretera estatal 103, a la altura del rancho Villa Verde, en el tramo La Rosa-General Cepeda.

De acuerdo con informes policiales preliminares, las víctimas mortales, quienes eran madre e hija, viajaban a bordo de una camioneta Ford Escape y fueron identificadas como Margarita Moreno Méndez y Juana María Rodríguez Moreno, de 48 y 27 años, respectivamente. Por su parte, el menor lesionado fue reconocido como Sergio Alain, de 7 años. En el percance se vieron involucrados el vehículo descrito y una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se indicó que Juana María conducía la camioneta y presuntamente perdió el control del vehículo tras pasar por un bache, por lo que invadió el otro carril e impactó de frente contra la pipa. La madre de la conductora falleció instantáneamente, mientras que la joven quedó gravemente herida y fue auxiliada por personal de Protección Civil de General Cepeda, aunque minutos después se confirmó que no contaba con signos vitales.

Lamentablemente al llegar al lugar encontramos dos personas sin vida atrapadas en el vehículo. Un menor iba en Código Rojo, tuvo que ser trasladado en una unidad de Cruz Roja de Saltillo", comentó Francisco Contreras, teniente de bomberos de Saltillo.

Por su parte, los paramédicos auxiliaron al niño tras ser rescatado por Bomberos de Saltillo. Una vez estabilizado, socorristas de la Cruz Roja trasladaron al menor en estado delicado al Hospital Materno Infantil de Saltillo. El operador del autotanque, Carlos Manuel Ovalle Meléndez, de 42 años, resultó ileso y fue detenido por elementos de la Policía Estatal para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público, esto para deslindar responsabilidades mediante los peritajes de ley..

Durante los trabajos en el área, la circulación quedó cerrada en ambos sentidos mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se encargó de las diligencias correspondientes. Los cuerpos de las mujeres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizaron las respectivas autopsias de ley para ser entregados a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui