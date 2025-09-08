Tragedia en Sonora: Adulta mayor muere durante voraz incendio en su vivienda; no logró salir

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un nuevo siniestro cobró una víctima mortal en el estado de Sonora. La mañana de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno Estatal y Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de San Luis Río Colorado (SLRC), luego de que se reportara un fuerte incendio al interior de una vivienda móvil, el cual rápidamente se convirtió en una emergencia de alto riesgo. Este siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 8 de septiembre, alrededor de las 8:00 horas, tiempo local, en un domicilio tipo traila ubicado en el callejón Coahuila, entre las calles 43 y 44. En el lugar se encontraba una mujer de 75 años, identificada extraoficialmente como Margarita, quien lamentablemente perdió la vida al no lograr salir a tiempo de la vivienda envuelta en llamas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en SLRC cobra la vida de una adulta mayor. Foto: Facebook

Testigos, que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, señalaron que el fuego se propagó de manera veloz, lo que dificultó cualquier intento de auxilio previo a la llegada de las autoridades. Elementos del heroico cuerpo de Bomberos Municipales arribaron poco después y trabajaron de manera inmediata para controlar las llamas. Tras varios minutos de labores, lograron sofocar el incendio y evitar que este se extendiera a viviendas cercanas.

Lamentablemente, al ingresar a la traila confirmaron que la adulta mayor ya no contaba con signos vitales. Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio, pero únicamente pudieron certificar el deceso. La Policía Municipal de SLRC y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) implementaron un operativo para acordonar el área, con el fin de permitir las labores de rescate y dar paso a los peritos encargados de iniciar las investigaciones correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado si el incendio fue provocado por un accidente doméstico, una falla eléctrica o alguna otra circunstancia. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantienen abierta la investigación y se espera que en los próximos días compartan información más detallada sobre las causas que originaron la tragedia.

Fuente: Tribuna