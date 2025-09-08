Vendedor de cocos muere en el hospital tras ser acribillado frente a una primaria de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025, un ataque armado se registró en las inmediaciones de una escuela primaria que se ubica en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán, mismo que dejó como saldo a un comerciante muerto. Los primeros informes indican que al menos dos sujetos armados atacaron a balazos al sujeto que atendía un puesto de venta de cocos, quien presuntamente recibió al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, la víctima mortal fue identificada como Luis 'N', de 30 años de edad. El atentado tuvo lugar a las 09:30 horas sobre la calle Jesús Ureta Gaxuma, entre las avenidas Pablo de Villavicencio y Fray Andrés Tello, dejando herido de gravedad al vendedor de cocos, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Culiacán, en donde se confirmó su deceso.

Una llamada que se recibió en el 9-1-1 alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre herido de bala en esa dirección y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se dirigieron al sitio", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez en el lugar del ataque, elementos del Ejército Mexicano confirmaron la presencia del hombre que presentaba heridas de balas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que se solicitó el apoyo de la Cruz Roja. Los paramédicos acudieron al llamado para auxiliar al individuo y, una vez estabilizado, lo llevaran al nosocomio referido, lugar en el que perdió la vida.

El área quedó acordonada por los militares, quienes notificaron a personal de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para que se encargaran de las diligencias correspondientes. Trascendió que en la escena del crimen se encontraron casquillos percutidos y que al menos dos domicilios fueron siniestrados por las balas.

Finalmente, el Ministerio Público integró la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos en este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Se espera que durante la conferencia de prensa de la Vocería de Gobierno del Estado se proporcione información más detallado sobre este suceso

Fuente: Tribuna del Yaqui