(VIDEO) Emergencia en Edomex: Fuerte explosión de pirotecnia en Teotihuacán deja 28 víctimas

Teotihuacán, Estado de México.- La tarde del domingo 7 de septiembre de 2025 se registró una fuerte explosión durante un espectáculo de pirotecnia en el municipio de Teotihuacán de Arista, Estado de México (Edomex), el cual dejó como saldo preliminar 28 personas lesionadas. El siniestro ocurrió en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, en el marco de una celebración patronal.

De acuerdo con la información difundida por Protección Civil del Estado de México, la emergencia se originó luego de la caída de cuatro abanicos pertenecientes a un castillo pirotécnico que se encontraba en funcionamiento. Esta situación provocó una detonación que alcanzó a decenas de asistentes y generó la activación del Código Rojo, así como una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad en la zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En el lugar intervinieron unidades municipales de Protección Civil y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, quienes estaban atentos al evento. También se hicieron presentes oficiales de la policía local, quienes participaron en el acordonamiento del área con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el trabajo de los equipos médicos.

Momentos más tarde, la autoridad estatal confirmó que los afectados (28) fueron trasladados para recibir atención médica en diferentes hospitales. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, la dependencia no ha precisado la gravedad de las lesiones; solo indicó que se mantiene coordinación con las instancias municipales para dar seguimiento a la situación de cada víctima herida.

Protección Civil del Estado de México informó que ya se inició un proceso de investigación para esclarecer las causas del incidente y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes en la instalación y operación del material pirotécnico. La dependencia señaló que se mantiene en contacto con autoridades locales para evaluar posibles responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en futuras celebraciones.

