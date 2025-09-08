Vinculan a hombre acusado de raptar a menor de 10 años y llevarla a un motel en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la audiencia inicial realizada el domingo 7 de septiembre de 2025, un juez de control dictó la vinculación a proceso contra José Manuel 'N', de 33 años de edad, por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores. El imputado es señalado por raptar a una niña de 10 años y llevarla a un motel ubicado en el Centro de Monterrey, por lo que fue detenido por la intervención de la abuela de la menor y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Asimismo se indicó que la autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar para el sospechoso, quien permanecerá recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras se desarrolla la investigación complementaria durante el periodo de dos meses que se estableció durante la comparecencia. Un agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba en torno al caso que se registró el pasado 30 de agosto en el primer cuadro de la capital de Nuevo León.

Según el testimonio de la abuela, el individuo le arrebató a su nieta en el cruce de Madero y Rayón, es por ello que se activó un despliegue de seguridad por parte de la Policía de Monterrey en conjunto con personal del C4, quien coordinó las acciones con el monitoreo de las cámaras de seguridad. Minutos después se reportó que el presunto responsable ingresó al lugar situado en la calle Modesto Arreola, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc.

Al ingresar al motel, los uniformados se entrevistaron con el encargado, quien señaló que José Manuel 'N' se fue del sitio cuando le dijeron que no habían habitaciones disponibles, dejando a la víctima en la sala de espera. A pesar de que el sujeto aseguró que iba a regresar, esto no sucedió y posteriormente fue localizado en la zona del Mesón Estrella, siendo detenido en el cruce de las calles Juan Méndez y Aramberri.

Difunden videos

Los videos de las cámaras de seguridad fueron difundidos en redes sociales, provocando indignación entre los usuarios y reavivando el debate sobre los múltiples casos de abuso infantil que se han registrado en diferentes estados del país. Trascendió que la niña de 10 años se encontraba vendiendo dulces en la Calzada Madero y estaba acompañada a su abuela de 74 años, cuando el imputado la tomó de la mano y se la llevó del lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui