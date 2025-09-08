Violencia en Baja California Sur: Sicarios matan a director administrativo de SSP de Los Cabos

Comparta este artículo

Los Cabos, Baja California Sur.- Un nuevo homicidio conmocionó a la población de Baja California Sur. Durante las primeras horas de este domingo 7 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, coordinado con oficiales del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en San José del Cabo luego de que se reportara un ataque armado en un domicilio particular, el cual dejó un muerto.

La víctima ya fue reconocida: se trata de Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (SSP) de Los Cabos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron antes de las 10:00 horas, tiempo local, del primer domingo del mes, en una vivienda ubicada en la calle Q esquina con F, en la colonia Villa Bonita.

Confirman homicidio de funcionario de Seguridad en Los Cabos. Foto: SSP

Se detalló que en ese lugar fue atacado de manera directa el director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, quien tenía solo 39 años de edad. Tras perpetrar la ejecución, los responsables (hasta ahora no identificados), huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Rápidamente se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron en esa colonia y regiones aledañas elementos de la Policía Municipal de Los Cabos, así como agentes de la Policía Estatal de Baja California Sur. También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención médica a la víctima, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul.

El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó el homicidio del funcionario a través de una publicación oficial en sus redes sociales, en la que lamentó los hechos y expresó sus condolencias a la familia. En el comunicado también se destacó la disposición de la administración municipal para colaborar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE), con el objetivo de esclarecer el crimen.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, mientras que personal de la PGJE inició con las primeras diligencias.

Hasta el cierre de este reporte, la PGJE no ha emitido una versión oficial sobre los móviles del crimen, aunque se informó que el caso se encuentra bajo investigación prioritaria.

Fuente: Tribuna