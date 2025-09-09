Alerta en Sonora: Encuentran dos osamentas humanas y un cuerpo calcinado en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda realizada este martes 9 de septiembre de 2025, el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora localizó dos osamentas humanas y un cuerpo calcinado en una zona desértica, así lo confirmaron a través de redes sociales. Aunque no se brindó información precisa sobre la ubicación en la que ocurrió dicho hallazgo, las madres buscadoras indicaron que tuvo lugar en el municipio de Hermosillo.

Además de los restos humanos, el colectivo confirmó que en el sitio también se encontró un short negro y verde limón talla mediana, un bóxer azul y una camisola de color azul con círculos blancos. En los trabajos se contó con la participación de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, elementos de la Policía Estatal y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes brindaron protección al colectivo de búsqueda.

Gracias a Dios que ya podrán regresar a un lugar digno. No se ha terminado la búsqueda… se seguirá buscando en el lugar, por seguridad no se darán más datos, pero es en hermosillo", se puede leer en la publicación realizada.

Asimismo se indicó que continuarán los trabajos de búsqueda en el área, por lo que se espera que se reporten otros hallazgos en las próximas horas. Los restos humanos serán entregados a las autoridades competentes para su investigación y análisis, esto para que las víctimas puedan ser identificadas de forma oficial y posteriormente dar aviso a sus respectivas familias.

Localizan a dos sonorenses desaparecidos en Chihuahua

El pasado fin de semana se reportó que los restos humanos de dos hombres sonorenses fueron encontrados en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que se trata de un padre y su hijo, identificados como Raymundo A. H., de 42 años, y Kevin A. G., de 18, quienes fueron reportados como desaparecidos en el año 2022 tras partir desde Agua Prieta, Sonora, con rumbo al estado de Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui