Asesinan a un policía mientras trataba de frustrar un asalto en Ecatepec; ya hay detenidos

Ecatepec, Estado de México.- La tarde de este martes 9 de septiembre de 2025 se reportó el asesinato de un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscrito a la Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR), quien intentó frustrar el asalto a un camión de refrescos en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, en el Estado de México. Cámaras de seguridad captaron a uno de los presuntos agresores, el cual portaba un arma de fuego en la mano.

De acuerdo con información de N+, los hechos ocurrieron en un establecimiento que se ubica en la calle Carlos Flores Rico, en la colonia Piedra Grande, a un costado del Mexibús. Un reporte a las líneas de emergencia del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un robo en el mencionado sector. Una vez en el lugar, los uniformados fueron atacados por los asaltantes, por lo que repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento armado.

En medio del intercambio, uno de los agentes recibió un impacto de bala a la altura del cráneo, quedando herido de gravedad en el sitio. Trascendió que se solicitó traslado aéreo para el oficial, pero al final se canceló el procedimiento debido a que perdió la vida minutos más tarde. Las imágenes captadas por los vecinos muestran al atacante escapando con una mochila y portando lo que parece ser un arma de fuego tipo Uzi, al mismo tiempo que manipula un cargador.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y Estatal se presentaron en la zona para atender la situación. El área del crimen permanece acordonada con cinta amarilla mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encargó de las diligencias correspondientes. Posteriormente se localizó a los supuestos responsables en la colonia Tablas del Pozo.

La Secretaría de Seguridad combatirá cualquier acto que atente contra la integridad del personal de esta dependencia, y por ello coadyuva con la Fiscalía Estatal para dar con el o los responsables de esta cobarde agresión, de igual manera refrenda todo su compromiso y apoyo institucional con la familia del policía que dio su vida en servicio", expresó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en un comunidad de prensa.

Gracias a las cámaras de seguridad del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), autoridades locales y estatales dieron con el paradero de los sujetos y procedieron a efectuar las respectivas detenciones. Los detenidos fueron identificados como Juan de Dios 'N' y Moisés 'N' por su presunta participación en el asesinato de un elemento policial de la FAR, además se aseguraron 15 bolsas de plástico negras con estupefacientes en su interior.

Fuente: Tribuna del Yaqui