Ataque armado en Ciudad Obregón: Sicarios acribillan a hombre en la colonia Valle Verde

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una vez más la violencia se hizo presente en Ciudad Obregón. La noche de este martes 9 de agosto se registró una agresión armada en la colonia Valle Verde, ubicada al sureste de la ciudad, que dejó como saldo una persona de sexo masculino lesionada y generó una importante movilización de las corporaciones de seguridad a la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, sobre las calles Obsidiana y Zafiro.

De acuerdo con los reportes iniciales, un hombre que se encontraba frente a una vivienda, en la vía pública, fue agredido a balazos de manera directa por desconocidos. Testigos informaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Tras el ataque armado, el individuo emprendió la huida, sufriendo por lo menos una herida de bala. Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja para atender al afectado.

El agredido recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital para su atención médica. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado su estado de salud actual. La identidad de la víctima permanece desconocida por el momento, pero de manera extraoficial se dice que se trata de un hombre llamado Luis, con una edad aproximada a los 40 años. En cuanto a los responsables, se informó que lograron darse a la fuga.

En el sitio del suceso quedaron como indicios varios casquillos percutidos, al parecer para arma corta. peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las indagatorias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. La escena del crimen fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

El momento en que la víctima es subida a la ambulancia

Hace solo unos días ocurrió otra balacera en Ciudad Obregón. Un ciclista, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinado por impactos de balas durante la tarde del pasado viernes 5 de septiembre en el fraccionamiento Torre de París. El suceso, que representa el sexto homicidio registrado en el municipio de Cajeme durante el mes actual, ocurrió poco antes de las 18:00 horas en las calles Escuinapa y Cocula.

Fuente: Tribuna