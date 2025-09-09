Capturan a banda criminal que secuestró a chofer de plataforma y robó su auto en Edomex

Comparta este artículo

La Paz, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este lunes el inicio de un proceso judicial en contra de Mariana Guadalupe 'N', Giovanni 'N' y Alejandro 'N', a quienes se les investiga por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Los hechos ocurrieron en perjuicio de un conductor que operaba a través de una aplicación de transporte digital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el incidente tuvo lugar el pasado 13 de agosto de 2025. Los ahora imputados habrían solicitado un viaje mediante la plataforma Uber, siendo atendidos por la víctima, quien conducía un vehículo de la marca MG. Al arribar a su destino, ubicado en el circuito 22, de la colonia Los Héroes Tecámac, municipio de Tecámac, los pasajeros presuntamente amagaron al conductor con un arma de fuego.

Tras mantenerlo secuestrado por varios minutos, lo abandonaron en otro punto y lo despojaron del automóvil y de sus pertenencias. Tras recibir la denuncia correspondiente, la FGJEM activó los protocolos de investigación, combinando labores de campo con análisis de gabinete. Estas diligencias permitieron a las autoridades identificar y ubicar a los tres sospechosos, culminando en su detención mediante una acción operativa coordinada.

Posteriormente, los tres individuos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y puestos a disposición de un juez de control. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial analizó las evidencias aportados por la Fiscalía mexiquense y determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso por los mencionados delitos de secuestro exprés con fines de robo.

Como medida cautelar, el juez les dictó prisión preventiva justificada, por lo que los imputados permanecerán en reclusión durante el desarrollo de la investigación. Además, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, el cual finaliza el 2 de octubre de 2025. Durante este periodo, tanto la defensa como el Ministerio Público podrán recabar más pruebas para fortalecer el caso.

Fuente: Tribuna y FGJEM