Capturan a 'El Rayas', objetivo criminal prioritario, junto a cuatro cómplices en Edomex

Tenancingo, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el avance en el proceso judicial contra cinco individuos, quienes fueron detenidos en el municipio de Tenancingo. Los detenidos, identificados como Edgar Rodrigo 'N', alias 'El Rayas', Alexis 'N', Wendy Guadalupe 'N', Michelle 'N' y Marian 'N', enfrentan cargos por portación de arma de fuego, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

La detención fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en el Barrio la Trinidad. Los cinco individuos se transportaban en una camioneta Chevrolet Tahoe de color blanco, la cual, tras una verificación, resultó contar con un reporte de robo emitido el 29 de diciembre de 2023. Esta irregularidad inicial condujo a una inspección más exhaustiva del vehículo y sus ocupantes.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arsenal considerable que fundamenta los cargos presentados. Entre los objetos incautados se encontraban un arma de fuego de alto calibre, tipo AK-47, con su respectivo cargador abastecido; diversos paquetes y bolsas que contenían hierba verde con las características de la marihuana; y varios artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, diseñados para inmovilizar vehículos.

El trabajo de investigación posterior a la detención, que incluyó el intercambio de información entre distintas agencias de seguridad, permitió a la FGJEM establecer una conexión preliminar de los detenidos con una célula delictiva con operaciones vinculadas al estado de Michoacán. Dentro de este grupo, Edgar Rodrigo 'N', alias 'El Rayas', es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario en la región, principalmente en el municipio aledaño de Tonatico.

Tras ser puestos a disposición del Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas. Un juez de control determinó que las pruebas eran suficientes para iniciar un proceso judicial formal, dictando el auto de vinculación a proceso para los cinco implicados. Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva, por lo que permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona mientras avanza el caso.

Además, se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía mexiquense buscará fortalecer la acusación y determinar su posible participación en otros hechos delictivos ocurridos en la región.

Fuente: Tribuna y FGJEM