Con la manos atada, hallan cuerpo de un ejecutado a balazos en una terracería de Navolato

Navolato, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 9 de septiembre de 2025 se reportó el hallazgo el cuerpo sin vida de un hombre, quien fue asesinado a balazos y se encontraba las manos atadas hacia atrás cuando fue encontrado en camino de terracería ubicado en el poblado Las Bebelamas, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato. El suceso movilizó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Jesús Alberto 'N', aproximadamente 40 años de edad. Los primeros reportes indican que la víctima es de complexión delgada y tez morena clara, además trascendió que vestía una playera negra con estampado de un conejo blanco y pantalón negro. Presuntamente el individuo habría sido privado de la libertad antes de ser localizado sin vida.

Una llamada anónima a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 13:00 horas alertó a las corporaciones sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un camino de terracería junto a unas bombas del agua que conducen del poblado Las Bebelamas hacia el libramiento Benito Juárez 'La Costera'", explicó el medio anteriormente citado sobre el desenlace de este nuevo caso violento registrado en el municipio de Navolato.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes confirmaron la presencia del cadáver y procedieron a acordonar el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo, así como de las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Lunes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos registrados el lunes 8 de septiembre en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó cuatro homicidios dolosos, 18 denuncias por robo de vehículo y dos privaciones de la libertad en los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado y San Ignacio. La dependencia estatal informó que al iniciar la semana se registraron cuatro carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, debido a la localización de cuatro personas sin vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui