Conflicto familiar escala en Nogales: Sujeto amenaza a la viuda de su padre con navaja

Nogales, Sonora.- Un hombre de 33 años de edad, identificado como Andrés 'N', fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Nogales durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre. El arresto se produjo tras ser señalado como el presunto responsable de ingresar sin autorización a una vivienda en la colonia Lomas de Fátima y amenazar a la residente con un arma blanca en un aparente conflicto de índole familiar.

De acuerdo con la información contenida en el informe oficial, los hechos se iniciaron a las 21:41 horas, cuando se recibió un reporte de emergencia a través de la radiofrecuencia policial. La alerta indicaba una situación de allanamiento de morada en proceso en el mencionado sector, lo que desató el despliegue inmediato de unidades de seguridad al lugar. Al arribar al domicilio, los oficiales se entrevistaron con la mujer que solicitó el auxilio.

Ella relató que minutos antes, una persona había ingresado al área del garaje de su propiedad. La denunciante explicó que, al percatarse de la presencia del individuo, lo reconoció como el hijo de su difunto esposo. Según su testimonio, el sujeto se comportaba de manera agresiva, portaba una navaja y le exigía a gritos que le permitiera el acceso al interior de la casa, profiriendo amenazas en su contra.

Ante el temor de que la situación escalara y pudiera resultar herida, la mujer llamó a la línea de emergencias 911. La residente facilitó el acceso de los agentes policiales al garaje. En el interior se encontraba Andrés 'N', quien, al ser abordado por la autoridad, no opuso resistencia. El individuo entregó voluntariamente el arma punzocortante y fue asegurado para garantizar la seguridad de todos los presentes.

Una vez controlada la situación, los oficiales informaron de los acontecimientos al Centro de Atención Temprana. Dicha instancia, dependiente del Ministerio Público, ordenó que tanto el detenido como el cuchillo asegurado fueran puestos a su disposición. Andrés 'N' fue trasladado para iniciar los procedimientos legales correspondientes, donde se determinará su situación jurídica por los presuntos delitos de allanamiento de morada y amenazas.

