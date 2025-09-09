De forma despiadada, ejecutan de varios tiros a un joven motociclista al oriente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Otro ataque armado se registró en Culiacán, Sinaloa, durante el mediodía de este martes 9 de septiembre de 2025 cuando un hombre, de entre 20 y 25 años aproximadamente, fue ejecutado a balazos cuando circulaba a bordo de su motocicleta por las calles de la colonia Guadalupe Victoria. Mediante un reporte a las líneas de emergencias, autoridades de los diferentes niveles de gobierno fueron alertadas sobre este hecho violento y se desplegó un intenso operativo de seguridad en dicha demarcación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Noroeste, el hoy occiso fue interceptado por gatilleros desconocidos en el cruce de las calles Francisco Javier Gaxiola y Enrique Martínez Rojo y/o Enrique Gutiérrez Rojo. Los primeros informes indican que la víctima, aún sin identificar, es de complexión delgada, tez morena clara y conducía una motocicleta de color negro con rojo, aunque no se precisó la marca ni el modelo.

Una llamada que se recibió en el 9-1-1 alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre asesinado a balazos en dicha dirección y policías municipales de Culiacán acudieron al sitio", explicó el medio anteriormente.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva se presentaron en el sitio y confirmaron el ataque armado. Posteriormente, los uniformados acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención por parte de personal de la Cruz Roja. Más tarde, efectivos del Ejército Mexicano también acudieron para resguardar la zona, mientras los paramédicos le brindaron atención médica al individuo, aunque luego se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Finalmente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa arribaron al sector para encargarse de los trabajos de campo, así como de las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui