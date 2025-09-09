Escapó de sus agresores: Lo atacan a batazos y deja su auto abandonado en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes 9 de agosto, un hombre fue víctima de una agresión física en el norte de Hermosillo, donde fue atacado por varios sujetos que portaban bates de beisbol. El percance dejó como saldo a la persona con lesiones leves y su vehículo con daños. Según los primeros reportes, el suceso tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas sobre el bulevar Agustín Zamora, frente a la colonia Torre Plata Residencial.

A pesar de que un reporte inicial alertaba sobre un posible ataque con armas de fuego, las autoridades descartaron esta versión en el lugar de los hechos, confirmando que la agresión fue perpetrada con objetos contundentes. Al parecer, el conductor fue interceptado por los agresores, quienes procedieron a golpear tanto a la persona como a su automóvil. En un intento por salvaguardar su integridad, el hombre bajó de la unidad y huyó a pie.

En el lugar dejó el vehículo, un Chevrolet Cavalier, abandonado en medio de la vialidad con visibles abolladuras en la carrocería y los cristales rotos. Minutos después, las corporaciones de seguridad localizaron a la víctima a las afueras de un supermercado cercano. El hombre, identificado extraoficialmente con el nombre de José, manifestó a los oficiales que únicamente presentaba golpes producto de los batazos recibidos.

La movilización de las autoridades generó el cierre temporal del bulevar Agustín Zamora. En el sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron la zona. Sin embargo, una vez controlada la situación y tras verificar que no había presencia de casquillos percutidos para arma de fuego, la circulación fue reabierta a los pocos minutos.

El automóvil quedó abandonado con el motor encendido

Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para iniciar las primeras indagatorias, analizando el vehículo y recabando evidencia para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables. El afectado fue trasladado a un centro médico para una valoración. Por el momento no hay reporte de personas detenidas implicadas en este hecho violento.

Fuente. Tribuna