Francisco Alejandro golpeó a su pareja y la corrió de casa en Empalme; ya está detenido

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Francisco Alejandro 'N', señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, fue detenido, vinculado a proceso penal, y dejado en prisión en preventiva, después de que se demostrara ante un juez su presunta implicación en los hechos. Según reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 16 de junio de 2025, en Empalme.

En ese momento, el acusado agredió físicamente a la víctima mientras dormía, despertándola y exigiéndole que tomara sus pertenencias y se marchara del domicilio, para posteriormente agredirla verbalmente. Esto ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas, en la colonia Moderna. Tras la denuncia correspondiente, se efectuaron los actos de investigación requeridos para fuera emitida una orden de aprehensión en contra del presunto agresor.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Francisco Alejandro 'N', dando inicio al proceso penal en su contra, quien ahora se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas, a la espera de las siguientes etapas procesales. La Fiscalía de Sonora indicó que con este caso refrenda su compromiso con la protección integral de las víctimas de violencia doméstica, especialmente mujeres en situación de vulnerabilidad".

En otro caso similar ocurrido en Empalme, las autoridades judiciales impusieron prisión preventiva justificada para Irving Roberto 'N', de 37 años de edad, quien fue arrestado por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. La Fiscalía de Sonora confirmó que la acción legal se deriva de una agresión cometida en contra de su expareja sentimental, de nombre Lucía Guadalupe 'N', de 29 años.

Los hechos que motivaron la acción penal ocurrieron el pasado 9 de julio en un domicilio de la colonia Villa Dorada, en la ciudad de Empalme. Según la carpeta de investigación, el acusado habría ejercido actos de dominio y control sobre la víctima, iniciando con violencia verbal y psicológica a través de insultos, para después escalar a la agresión física. La evaluación de los peritos concluyó que estos actos generaron un severo daño emocional en la afectada.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora