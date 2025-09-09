Hallan cuerpo dentro de una maleta en el norte de Sonora: Autoridades despliegan operativo

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- La mañana de este lunes 8 de septiembre, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la ciudad de Caborca, al norte de la entidad, luego de que vecinos reportaran la presencia de una maleta sospechosa abandonada en la zona norte. Al revisar el contenido, autoridades confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 8 de septiembre, alrededor de las 07:15 horas, tiempo local, en las inmediaciones del arroyo de la calle 40 y la avenida Adalberto Sotelo, un área cercana al bordo de la ciudad. En ese punto, se localizó una maleta de gran tamaño, color negro, dentro de la cual yacía el cuerpo de una persona del sexo masculino, de complexión delgada y que vestía un pantalón azul.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Localizan cuerpo sin vida en Caborca, Sonora. Foto: Facebook

Vecinos que vieron el artículo de viaje tirado, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicios de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Caborca, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para iniciar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) donde se realizará la necropsia correspondiente y las investigaciones para determinar su identidad, así como las causas del deceso. De momento, se desconoce la identidad de la víctima; solo se puntualizó que se trataría de una persona del sexo masculino, de edad adulta.

Aunque las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables, hasta ahora, no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a la víctima y dar con los responsables de haber abandonado el cuerpo en ese sitio.

Fuente: Tribuna del Yaqui