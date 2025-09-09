Homicidios dolosos bajan 32% en 11 meses de Gobierno de Claudia Sheinbaum: SESNSP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional. Este martes 9 de septiembre de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano instruyó a su Gabinete de Seguridad presentar los resultados de su estrategia como combatir la delincuencia y disminuir los delitos de alto impacto.

En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) compartió los detalles sobre la baja de homicidios en México. Marcela Figueroa, titular de la dependencia, informó que, durante los primeros once meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de víctimas de este delito registró una disminución de 32 por ciento, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025.

Lo anterior significa que cada día se reportaron en promedio 27 homicidios menos. De igual forma, la funcionaria destacó que la tendencia a la baja se ha mantenido constante y que el mes de agosto de 2025 se convirtió en el de menor incidencia de la última década. Para dimensionar este resultado, señaló que en agosto de 2016 se contabilizaban 68.7 víctimas diarias de homicidio doloso, cifra que subió a 92.5 en 2018 y alcanzó su punto más alto en 2020, con 96.5 casos.

Desde entonces, la disminución ha sido paulatina hasta llegar al nivel más bajo en diez años.

Estados con mayor número de homicidios

El reporte también muestra que entre enero y agosto de 2025, siete entidades concentraron el 51.1 por ciento de los homicidios dolosos del país:

Guanajuato encabezó la lista con mil 934 víctimas, equivalente al 11.6 por ciento del total nacional. Chihuahua, con mil 207 (7.3 por ciento) Baja California reportó mil 182 (7.1 por ciento) Sinaloa documentó la misma cifra que Baja California Estado de México (Edomex), con mil 95 (6.6 por ciento) Guerrero, con 979 (5.9 por ciento) Michoacán, con 913 (5.5 por ciento).

A pesar de estas cifras, la funcionaria subrayó que en 28 de las 32 entidades federativas hubo una disminución en el promedio diario de homicidios durante el periodo analizado. Entre los casos más destacados se encuentra Zacatecas, con una reducción del 82.9 por ciento; San Luis Potosí, con 71 por ciento; Quintana Roo, con 67.7 por ciento; Nuevo León, con 63.2 por ciento; Querétaro, con 61.3 por ciento; y Tlaxcala, con 57.7 por ciento.

Asimismo, el informe resaltó la baja en estados catalogados como prioritarios para la estrategia de seguridad. Guanajuato redujo en 56.1 por ciento sus homicidios diarios entre agosto de 2024 y agosto de 2025; Sinaloa en 44.4 por ciento; y el Estado de México en 41.2 por ciento.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'