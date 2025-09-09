Intento de anexo terminó mal: Muere por presunto uso de gas lacrimógeno en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre murió la tarde de este martes 9 de septiembre, luego de ser trasladado a la Cruz Roja por empleados de un centro de rehabilitación de Hermosillo. Los hechos derivaron en la detención de dos personas mientras las autoridades investigan las circunstancias del deceso. De acuerdo con la información inicial, todo comenzó alrededor de las 16:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Sur.

Familiares del hoy occiso habrían solicitado la intervención del centro de rehabilitación contra adicciones Cetih para proceder con su internamiento. Al lugar acudieron dos empleados de dicha institución, identificados como Francisco Javier 'N' y Moisés Guillermo 'N', ambos de 28 años de edad. Según una de las versiones que investigan las autoridades, al llegar a la vivienda encontraron al hombre en un estado de alteración y sin ropa.

Presuntamente, para intentar controlarlo, los trabajadores habrían utilizado gas lacrimógeno. Posteriormente, al percatarse de que el individuo presentaba severas dificultades para respirar, los mismos empleados tomaron la decisión de transportarlo a bordo de un vehículo particular a las instalaciones de la base de la Cruz Roja, ubicada en el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle 14 de Abril, en la colonia San Benito.

A pesar de ser recibido por personal médico en el lugar, el hombre perdió la vida poco tiempo después de su llegada. Tras confirmar el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo se presentaron en el sitio. Los dos empleados del centro de rehabilitación fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Semefo se encargó de trasladar el cuerpo a sus instalaciones

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron con las diligencias necesarias para esclarecer la causa exacta de la muerte y la secuencia de los hechos. El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con los trámites legales correspondientes.

