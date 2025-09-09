Joven en estado etílico agrede a oficial en Nogales; provocó que cayera por escaleras

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Un individuo llamado Horacio 'N', de 18 años de edad, inicialmente detenido por una falta administrativa, fue puesto a disposición del Ministerio Público tras un altercado que resultó en un agente de la Policía Municipal lesionado en Nogales. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo 7 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C4).

En ese momento, alrededor de las 6:35 horas, se desarrollaba el protocolo de ingreso de un detenido al juzgado cívico. El sujeto presentaba un visible estado de ebriedad y, durante el procedimiento, opuso resistencia a la autoridad. Según el parte oficial, en medio de un forcejeo, el joven embistió a uno de los oficiales, provocando que este perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras del recinto, sufriendo varias lesiones de consideración.

De inmediato, se solicitó asistencia médica para el agente, quien fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado al Hospital del Isssteson para recibir atención especializada. El diagnóstico médico reportó lesiones que, si bien no ponen en riesgo su vida, requerirán un periodo de recuperación superior a 15 días, incluyendo la sutura de heridas. Debido a la agresión, la situación jurídica de Horacio 'N' cambió significativamente.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana, que instruyó su consignación al Ministerio Público. Ahora, además de la falta original, enfrentará una investigación por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, quedando a la espera de que se defina su situación legal.

Fuente: Tribuna