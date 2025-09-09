Las encerró en casa: Arrestan a Carlos Andrés por agredir a su pareja y madre en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso penal quedó un hombre llamado Carlos Andrés 'N', de 42 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en contra de su pareja sentimental y de su madre, en hechos registrados en Nogales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), todo sucedió el 4 de septiembre de 2025, en un domicilio de la colonia Nuevo Milenio.

Ese día, el acusado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional contra su pareja Priscilla Janeth 'N' y su madre María del Socorro 'N'. Las pruebas señalan que golpeó a la mujer en el rostro, mientras que a la señora de edad avanzada, la sujetó con fuerza de los brazos, provocándole lesiones. Además, profirió amenazas e insultos hacia ambas, manteniéndolas cautivas en el interior del domicilio, restringiendo su libertad de salir.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la captura de Carlos Andrés 'N', escuchó la formulación de imputación y le impuso vinculación a proceso, imponiéndole prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora dijo que con esta acción "refrenda su compromiso con la investigación de delitos de violencia familiar, garantizando justicia y protección a las víctimas, así como la aplicación de la ley contra quienes atenten contra la seguridad y la integridad de sus propios familiares".

Otro hecho similar sucedió recientemente en Empalme. Francisco Alejandro 'N', señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, fue detenido, vinculado a proceso penal, y dejado en prisión en preventiva, después de que se demostrara ante un juez su presunta implicación en los hechos. Según reveló la Fiscalía de Sonora, el crimen ocurrió el 16 de junio de 2025.

En ese momento, el acusado agredió físicamente a la víctima mientras dormía, despertándola y exigiéndole que tomara sus pertenencias y se marchara del domicilio, para posteriormente agredirla verbalmente. Esto ocurrió cerca de las 2:00 horas, en la colonia Moderna. Tras la denuncia correspondiente, se efectuaron los actos de investigación requeridos para fuera emitida una orden de aprehensión en contra del presunto agresor.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora