Lo asesinan cruelmente al norte de Hermosillo; le disparan frente a su familia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Nuevamente la violencia se dejó sentir en Hermosillo, pues tuvo lugar una agresión armada que dejó como saldo un hombre sin vida en la colonia Insurgentes, al norte de la capital de Sonora. Se dice que los agresores le dispararon a su víctima frente a su familia al ver que se resistió a ser privado de la libertad. Esta no es la primera vez que un hecho violento tiene lugar en este sector, por lo que los vecinos han visto con temor cómo se incrementa cada día más la sensación de inseguridad.

Puntualmente, los hechos tuvieron lugar en bulevar Las Torres y calle Mesa del Seri en una casa con una barda de color negro. Se habló de que sujetos fuertemente armados llegaron al domicilio de la víctima para intentar llevárselo por la fuerza y privarlo de la libertad, pero al no conseguirlo, activaron sus armas de fuego y dispararon en su contra frente a su familia, sin que esta pudiera hacer algo para evitarlo. Después de detonar sus armas, salieron huyendo a fuerza de carrera sin rumbo conocido, por lo que hasta el momento de publicación de esta información de los presuntos agresores no se sabe nada; lo único que se mencionó es que portaban armas largas y de grueso calibre.

Pese a que Cruz Roja llegó nada pudo hacer

La víctima, un hombre, quedó tirado en el interior del domicilio, por lo que vecinos y familiares rápidamente marcaron el número de emergencias 911 para pedir auxilio, y la respuesta de la Cruz Roja, así como de la Policía Municipal, no tardó. Pero cuando los paramédicos llegaron, era demasiado tarde; el hombre ya no tenía signos vitales: había muerto por los impactos de bala. Aunque los paramédicos hicieron lo posiblemente humano para reanimarlo, no lo lograron. Es así que se retiraron de la escena del crimen para dejar que los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) procedieran conforme a los protocolos establecidos. Al sitio llegaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para tomar nota de los hechos y proceder conforme a ley con las investigaciones para dar con los presuntos responsables.

Temen incremento de violencia en el sector

Como se comentó al principio, esta no es la primera vez que se registra un hecho delictivo en el sector de la colonia Insurgentes, por lo que los vecinos han señalado sentir temor porque la violencia se incremente en esa zona; a raíz de esto pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia.

Los vecinos quedaron consternados por la noticia

Fuente: Tribuna del Yaqui