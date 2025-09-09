Localizan y destruyen plantío de marihuana en Cananea, Sonora, con más de ocho mil plantas

Comparta este artículo

Cananea, Sonora.- Un golpe certero al crimen organizado fue el que dieron los diferentes elementos de seguridad en Cananea, Sonora, pues pudieron localizar y destruir un plantío ilegal de marihuana, esto como parte de la estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la entidad y en toda la República mexicana. La información la dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) a través de un boletín informativo.

Según la información, en esta destrucción participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), logró la localización y destrucción de un plantío ilegal de marihuana en las inmediaciones del Puerto de Cananea. En el procedimiento de destrucción del plantío, se procedió a arrancar la planta de raíz y posteriormente a quemarla; esto es parte de las prácticas que se realizan por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades señalaron que el operativo se realizó gracias a los reconocimientos motorizados y a pie de tierra "en el marco de las acciones permanentes para combatir el cultivo ilícito de enervantes en la región", según lo que comunicaron mediante un boletín informativo. Gracias a esto se localizó un predio de aproximadamente mil 189 metros cuadrados, donde se encontraron plantas con características físicas propias de la marihuana que presentaban una densidad promedio de seis a siete plantas por metro cuadrado y una altura aproximada de 1.50 metros, lo que corresponde a un estimado de ocho mil 300 plantas en total.

Las plantas, como ya se mencionó, fueron destruidas en el lugar mediante incineración, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la eliminación segura y efectiva del cultivo ilegal. De acuerdo con la FGJES, este resultado refrenda el compromiso de las autoridades con la lucha contra el tráfico de drogas y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional; "la Fiscalía seguirá trabajando para proteger a las comunidades sonorenses y erradicar actividades ilícitas que afectan la paz social", afirmó la institución.

Fuente: Tribuna del Yaqui