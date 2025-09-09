Localizan sin vida a interno de un centro penitenciario en Sinaloa; esto es todo lo que se sabe

Comparta este artículo

Ahome, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 9 de septiembre de 2025, autoridades del penal de Goros II, ubicado en Ahome, encontraron el cuerpo de un reo que se encontraba colgado en una de las celdas. Los primeros reportes indican que el hallazgo se registró aproximadamente a las 07:00 horas, cuando los custodios realizaban un conteo de internos, lo cual se une a otros casos violentos que se han reportado al interior de este centro penitenciario.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, el hoy occiso fue identificado oficialmente como Antonio 'N', de 32 años. En una inspección preliminar se indicó que el sujeto no presentaba signos de violencia, sin embargo, personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte se encarga de la investigación para esclarecer los hechos.

Esta persona estaba sola y se encontraba colgada con un cable, sin signos vitales y presuntamente no presentaba huellas de violencia como golpes o heridas", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Empleados de una funeraria local se encargaron de arribar al sitio para levantar y trasladar el cuerpo del reo, esto para que le practique la autopsia de ley y posteriormente sea entregado a sus familiares. Se descartó la presencia de elementos policíacos o militares en el sitio, como ocurrió en otros casos similares, y se indicó que las actividades del penal no se vieron interrumpidas durante este hecho, por lo que personal del penal y juzgados cumplieron tranquilamente su jornada laboral.

Riña en el penal de Goros II deja tres muertos

Cabe mencionar que el pasado 17 de julio del presente año, una riña dentro del centro penitenciario de Goros II dejó como saldo tres internos muertos y uno más lesionado. En aquella ocasión, autoridades del lugar informaron que las víctimas fueron identificadas como Adrían 'N', Eliser Jasiel 'N' y Javier Alonso 'N'.

También se confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) seguía una investigación en su contra de Adrían 'N', apodado como 'El Gallero', por su probable responsabilidad en un decomiso histórico de fentanilo en Los Mochis. En diciembre pasado, efectivos de la Guardia Nacional lo detuvieron sobre la carretera México 15, en las inmediaciones de la sindicatura de El Carrizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui