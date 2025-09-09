Matan a mujer dentro de su casa y frente a sus hijas; agresor fue capturado en Coahuila

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Este martes 9 de septiembre se registró un lamentable suceso en el que perdió la vida una mujer llamada Yajaira del Río Venegas, de 32 años de edad, dentro de su domicilio en la colonia Santa Sofía, de la ciudad de Torreón, Coahuila. Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 14:40 horas (local), cuando la fémina sufrió heridas fatales, presuntamente infligidas por su pareja, José Miguel 'N'.

Dicho individuo se dio a la fuga poco después de cometer el crimen. Testigos presenciales, en este caso vecinos de la zona, alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio. La rápida acción de la comunidad fue crucial, ya que lograron resguardar a las dos hijas menores de Yajaira, de 7 y 3 años respectivamente, poniéndolas a salvo en un domicilio cercano mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Una vez en el sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso de la víctima. Inmediatamente, el personal de Servicios Periciales y efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hicieron presentes para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, que ayude a determinar las causas exactas del fallecimiento.

Las menores, quienes quedaron en orfandad, fueron puestas bajo el cuidado de las autoridades correspondientes, asegurando su bienestar y protección en estos momentos difíciles. Se ha señalado que Yajaira, según reportes, había enfrentado situaciones de violencia intrafamiliar previas, lo que añade una capa de complejidad al trágico evento. La Fiscalía de Coahuila inició de inmediato la búsqueda del presunto responsable.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el área de baño

Gracias a la pronta investigación y la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal, el área de Servicios Periciales, la Policía Estatal de Coahuila y la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, se logró la detención de José Miguel 'N'. La captura del presunto implicado representa un paso fundamental en el esclarecimiento de los hechos y en la aplicación de la justicia. La Fiscalía estatal comunicó que la investigación sigue su curso

Fuente: Tribuna