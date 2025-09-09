Muere otro marino: Capitán de la Semar fallece durante una práctica de tiro real en Sonora

Comparta este artículo

Puerto Peñasco, Sonora.- Este martes 9 de septiembre de 2025, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. El caso se registra un día después de que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se quitara la vida en su oficina situada en Tamaulipas en medio de las acusaciones por recibir dinero a cambio de permitir operaciones de una red de huachicol fiscal.

A través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la Semar lamentó la pérdida del elemento, quien anteriormente estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser enviado a Sonora. Según información de Héctor de Mauelón, dejó el cargo tras llegar a un "acuerdo" con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas, y con el almirante Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley", se puede leer en el escrito.

Este hecho ocurre en el marco de una red de huachicol fiscal que se destapó al interior de la Secretaría de Marina, lo cual ha derivado en la detención de 14 personas, incluidos tres empresarios, seis marinos y cinco exfuncionarios de aduanas. También se reporta a un día del fallecimiento del titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico, Alejandro Torres Joaquín.

Con respecto a las acusaciones referidas contra Pérez Ramírez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada durante la mañanera de este martes y aseguró que no se tiene evidencia sobre su presunta implicación en el caso, por lo que señaló que será la investigación correspondiente la que esclarezca los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui