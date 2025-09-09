Nogales: Niña de 13 años es atropellada tras volver por su mascota; está grave

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Este pasado lunes 8 de septiembre, alrededor de las 17:17 horas, ocurrió un terrible accidente a la altura de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses, donde una menor de 13 años fue atropellada por un adulto mayor que conducía un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet Colorado, color gris. De acuerdo con información extraoficial, la niña, junto a su madre y su padre, intentaba cruzar hacia la calle Hermosillo.

No obstante, en realidad los hechos se suscitaron cuando la pequeña decidió regresar por su mascota y, en ese preciso instante, pasó el hombre que más tarde sería identificado como Rafael, de 85 años de edad, quien fue detenido. Actualmente se desconoce cuál será su proceso legal. El verdadero problema es que la niña permanece internada en un hospital y su estado de salud es delicado.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que está siendo atendida en el hospital Centro Médico. Aunque se menciona que sus heridas podrían sanar en 15 días, también se confirmó que su vida está en grave peligro. En TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier avance y de un posible pronunciamiento del Ministerio Público; de surgir nuevos datos, te actualizaremos toda la información.

La víctima se identificó como Justin Alejandro

Ayer, un joven de 18 años, originario de Arizona, sufrió un accidente vehicular tipo volcadura durante la madrugada en el Periférico Oriente de Nogales. Al lugar acudió personal de la Cruz Roja y autoridades locales, quienes se percataron de que la víctima, identificada como Justin Alejandro E. R., de 18 años, presentaba algunas heridas. Por su parte, la persona que conducía, según testigos, se retiró del sitio caminando y dejó atrás a su acompañante.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna