Pánico en primaria de Hermosillo tras hallazgo de artefactos explosivos; suspenden clases

Hermosillo, Sonora.- Este martes 9 de septiembre, alrededor de las 6:30 horas, se reportó el hallazgo de cuatro bombas molotov en el interior de la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Los Naranjos, en la capital del estado de Sonora. De acuerdo con información extraoficial, quienes se percataron de la situación fueron los miembros del personal, al notar que en el traspatio había contenedores de vidrio con gasolina y mecha.

Afortunadamente, aún no habían llegado los padres de familia con sus hijos, ya que el inicio de clases es a las 8:00 horas. De igual forma, para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo el bienestar de los menores, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) optó por suspender las clases este día y, debido al horario, se avisó de inmediato a todos los involucrados sobre la decisión.

Una vez que se detectó la presencia de las sustancias inflamables, los encargados se comunicaron al conocido número de emergencias 911, y de inmediato arribaron a la escena agentes de la Policía Estatal, Policía Municipal, Bomberos de Hermosillo y elementos del Ejército, quienes acordonaron la zona y realizaron una revisión minuciosa de todos los alrededores de la institución.

No hay detenidos

Se espera que, en breve, se presente el personal de Protección Civil del Estado con el objetivo de evaluar las condiciones de la escuela. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado respecto a este asunto.

En cuanto al tema principal, todavía no se reportan sospechosos detenidos, aunque, al tratarse de una investigación recién iniciada, se espera que en los próximos días haya avances. Por lo pronto, según la dependencia gubernamental encargada de garantizar los servicios educativos y culturales en el estado, no hay indicios de que previamente se hubieran registrado amenazas contra el plantel.

