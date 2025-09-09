Reyes se propasó con una niña de 12 años en Ciudad Obregón; fue denunciado y detenido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por el delito de abuso agravado, cometido en contra de una menor de 12 años de edad, Reyes 'N', de 58 años, fue arrestado y vinculado a proceso penal. Además un juez determinó imponerle prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes que los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2024, alrededor de las 20:00 horas, en Ciudad Obregón.

Según la carpeta de investigación, el imputado realizó actos inmorales sobre la víctima al tocarla de forma indebida aprovechándose de la confianza que se le brindaba por su cercanía con la joven. Esto sucedió cuando se encontraban en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de la ciudad. Tras la denuncia interpuesta por la parte afectada, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Reyes 'N'.

Una vez acreditado lo anterior con evidencias reunidas por el Ministerio Público, el juez le impuso la mencionada vinculación a proceso, así como prisión preventiva justificada por el tiempo que duren las audiencias. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "mantiene un sólido compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables, así como con la procuración de justicia en casos de violencia sexual".

De la misma manera, hace unos días fue dictada una sentencia de 37 años de prisión en contra de Adrián Emir 'N', de 35 años de edad, después de que fue encontrado culpable del delito de abuso agravado, cometido en perjuicio de una persona menor de edad de identidad reservada. De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, los hechos los cometió el sujeto de noviembre 2022 a enero de 2025 en Guaymas.

El señalado vulneró la integridad de la víctima por tener afinidad de primer grado con ella. Derivado de los hechos, la niña quedó bajo resguardo de las autoridades del personal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF). El fallo condenatorio se alcanzó mediante la vía del procedimiento abreviado, lo que permitió dar justicia a la joven, garantizando la reparación integral del daño, con enfoque prioritario en la protección de la niñez.

Fuente: Tribuna