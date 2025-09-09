Sheinbaum lamenta muerte de capitán de la Marina; niega certeza de implicación en huachicol fiscal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su pesar por la muerte de un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), ocurrida en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Asimismo, la mandataria federal aseguró que no existe certeza de que el ahora fallecido estuviera implicado en el caso de huachicol fiscal, caso recientemente revelado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional este martes 9 de septiembre, la jefa del Ejecutivo Federal declaró sobre el tema que su prioridad es brindar apoyo y solidaridad a la familia del capitán Abraham Jeremías 'N', titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue encontrado sin vida dentro del puerto.

El caso, según fuentes oficiales, se ha registrado como un suicidio, aunque las autoridades mantienen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Al respecto, la Secretaría de Marina-Armada de México reiteró su compromiso de brindar todos los apoyos necesarios a familiares, amigos y compañeros del marino. De igual forma, la institución confirmó su colaboración con las autoridades competentes para garantizar el pleno esclarecimiento de lo ocurrido.

Por otra parte, la presidenta destacó la importancia de la Semar como una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, con alto reconocimiento social, muy cercano al que posee la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sheinbaum Pardo defendió la integridad de la Marina y señaló que la actuación de algunos elementos involucrados en incidentes relacionados con el huachicol fiscal no debe empañar la reputación de toda la institución.

La Marina Armada de México es una gran institución, las Fuerzas Armadas son grandes institución es del Estado mexicano, la Marina es reconocida por el pueblo de México, como la que tiene el mayor reconocimiento muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional", explicó la mandataria.

Señaló además que la actuación del almirante Raymundo Pedro Morales ha sido clave para mantener la integridad y transparencia de la institución frente a casos complejos.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'