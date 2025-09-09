Sinaloa: Hombres armados provocan destrozos y prenden fuego a un rancho en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 9 de septiembre de 2025, durante la madrugada, se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en la comisaría de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas y fueron perpetrados por civiles armados que, además de atemorizar a los habitantes con las ráfagas, dañaron diversas propiedades de la zona.

Los hombres iban a bordo de camionetas y las usaron para dañar el portón de un salón de fiestas. Una vez que tuvieron acceso, balearon el lugar, dejando severas afectaciones, comenzando por los cristales destrozados y las decenas de casquillos percutidos de armas de diferentes calibres. Sin embargo, no fue lo único, ya que también una vivienda sufrió daños graves como consecuencia de los ataques.

Según testigos, incluso incendiaron un rancho; imágenes de lo ocurrido circulan en redes sociales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no se han pronunciado sobre este asunto en particular. Cuando esto suceda, te actualizaremos toda la noticia a través de TRIBUNA. Por lo pronto, solo queda esperar a que los agentes se encarguen de realizar las investigaciones correspondientes.

Después de varias denuncias ciudadanas, al lugar arribaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Guardia Nacional de la División de Caminos, quienes delimitaron el perímetro y solicitaron la colaboración de integrantes de la Dirección General de Investigación Pericial para llevar a cabo los trabajos de campo.

