Terror en primaria de Hermosillo: Bombas molotov encontradas en patio iban dirigidas a un taller mecánico

Hermosillo, Sonora.- Después de vivir momentos de pánico en la escuela primaria Vicente Guerrero de Hermosillo por la aparición de artefactos explosivos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se tiene una línea de investigación por los hechos y todo indica que estas presuntas bombas molotov estaban dirigidas a un taller mecánico en la colonia El Ranchito. Este martes 9 de septiembre, a eso de las 6:30 horas, se dio a conocer que se habían encontrado al menos cuatro presuntas bombas molotov al interior de la escuela primaria ya antes mencionada, por lo cual se suspendieron las clases en el plantel educativo gracias al terror que provocó tal hallazgo en la institución educativa.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, compartida en un boletín, las primeras investigaciones, realizadas por el personal del ministerio público y de servicios periciales, permitieron establecer que el objetivo de estos objetos creados a partir de botellas con gasolina era un taller mecánico. El mismo dueño de este taller confirmó que ya había recibido amenazas con anterioridad.

"Un par de personas acudieron al taller con la intención de amedrentar al propietario, para lo cual llevaban botellas con gasolina; no obstante, en un momento determinado, huyeron a través de la barda de un plantel escolar, dejando tras de sí las cuatro botellas y una mochila", afirmó la FGJES en la información compartida para los medios de comunicación. Cabe señalar que la primaria Vicente Guerrero permaneció cerrada durante las investigaciones que estaban realizando los elementos.

Se informó que el hallazgo se realizó a eso de las 7:00 horas de este 9 de septiembre, y al sitio acudieron la Policía Municipal de Hermosillo, del Departamento de Bomberos, Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la FGJES, quienes aseguraron los indicios para su análisis, además de revisar las instalaciones escolares, las cuales no tuvieron ningún daño o alteración. Esto indica que las clases podrán ser retomadas sin ningún tema o mayor problema. Todas las evidencias, las cuatro botellas de vidrio, así como una mochila de color negro; objetos que quedaron bajo resguardo pericial para su análisis químico y balístico, con el fin de fortalecer la investigación y determinar la responsabilidad correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui