Tijuana registra dos ejecuciones en menos de un día; las autoridades investigan

Tijuana, Baja California.- Este martes 9 de septiembre de 2025 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la calle Justo Sierra, en la colonia Patrimonio Familiar, ubicada en Tijuana, Baja California. De acuerdo con medios locales, el sujeto, de identidad desconocida pero de aproximadamente 59 años, se encontraba al interior de un domicilio tendido en el suelo con varios impactos de arma de fuego en la cabeza.

Al parecer, las autoridades se percataron de la situación porque una persona solicitó ayuda a una patrulla que realizaba recorridos de vigilancia. Una vez en la escena, los elementos observaron que alrededor del sujeto había casquillos de arma corta. En cuanto a la descripción física, la víctima portaba, al momento de su muerte, una playera azul, pantalón de mezclilla gris y tenis negros con detalles en rosa.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se cuenta con mayores detalles, ya que la investigación recién comenzó, y se espera que en las próximas horas se pronuncie la Fiscalía General del Estado de Baja California. Es necesario mencionar que la vivienda no era propiedad del difunto, ya que, según informe policial, rentaba el sitio desde hace tiempo. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber en TRIBUNA.

No se reportan detenidos

Doble asesinato

Por otra parte, la noche del pasado lunes 8 de septiembre, aparentemente otro sujeto fue asesinado a balazos en la ciudad antes citada, aunque en esta ocasión ocurrió en la colonia Sánchez Taboada, específicamente en el callejón Juan Escutia y Vía Láctea. Los vecinos fueron quienes llamaron a la línea única de emergencias en México 911, después de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el área.

El cadáver presentaba lesiones en el pecho y, a pesar de que paramédicos revisaron el cuerpo, se percataron de que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Al igual que en el caso anterior, no se tiene indicio de quién pudo ser el autor intelectual. De hecho, los agentes se encuentran en la búsqueda de testigos del crimen o de alguna persona cercana al occiso.

Fuente: Tijuana