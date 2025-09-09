Tragedia en Guasave: Chofer pierde la vida calcinado al quedar atrapado dentro de su tráiler

Comparta este artículo

Guasave, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este martes 9 de septiembre de 2025, un fatal incidente se registró en Guasave, más específicamente sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de los reductores de velocidad de la comunidad de Batamote, en donde el conductor de tráiler murió calcinado. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, quien no pudo salir de la cabina de la unidad de carga pesada y quedó atrapado entre las llamas.

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la víctima mortal conducía un tractocamión con doble remolque, en el cual transportaba llantas, sobre el carril de sur a norte de la rúa federal. Sin embargo, justo antes de llegar al retorno de Batamote, se impactó con otro vehículo particular que posteriormente se dio a la fuga mientras el tráiler se incendió de forma inmediata con el hombre a bordo.

Minutos después, las autoridades lograron localizar la unidad que participó en el accidente, misma que se encontraba en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines", explicó el medio local de Los Noticieristas.

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Municipal de Guasave acudieron al lugar y solicitaron la intervención por parte del Cuerpo de Bomberos. La circulación en el tramo carretero se vio afectada y después de varias horas de trabajo, los socorristas lograron sofocar el fuego para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa pudiera cumplir con las diligencias correspondientes en el área.

Más de 12 horas de trabajo

Según un reporte actualizado por el portal de noticias Línea Directa, los rescatistas tardaron alrededor de 12 horas para rescatar los restos del chofer del tráiler siniestrado. Luego de una extenuante jornada, los tragahumo lograron sofocar por completo el incendio y, cerca de las 11:00 horas, los servicios periciales trasladaron el cuerpo hacia una funeraria situada en el municipio de Guasave. Cabe mencionar que la circulación estuvo cerrada hasta las 13:00 horas hasta que finalmente se pudo liberar el paso.

Fuente: Tribuna del Yaqui