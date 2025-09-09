Tragedia en Sonora: Pareja de abuelitos muere al colapsar su casa por lluvias de 'Lorena'

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- En la comunidad de El Salado, al sur del municipio de Álamos, Sonora, una tragedia silenciosa fue descubierta este martes 9 de septiembre, cuando un matrimonio de adultos mayores fue encontrado sin vida entre los escombros de lo que fuera su hogar. Las intensas lluvias, consecuencia del paso de la tormenta tropical 'Lorena', habrían provocado el reblandecimiento del terreno y el posterior derrumbe de la vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Vidal Borbón Briceño y su esposa, Mercedes Hurtado. Según las estimaciones de las autoridades y los vecinos, el colapso de la estructura ocurrió varios días antes del hallazgo, probablemente entre el viernes y el sábado, coincidiendo con el periodo de fuertes precipitaciones que ocurrieron en la región. Sin embargo, debido al aislamiento de la zona, nadie se percató del suceso de inmediato.

El lamentable descubrimiento fue realizado por un amigo cercano a la pareja, quien, preocupado por no tener noticias de ellos, acudió a su domicilio para visitarlos. Al llegar, se encontró con una escena desoladora, pues el techo de la casa estaba reducido a escombros. Tras inspeccionar los restos y percibir un fuerte olor, confirmó la presencia de los cuerpos atrapados, dando aviso inmediato a las autoridades.

Santana Campos Borbón, sobrino de las víctimas, confirmó la noticia a través de un comunicado a familiares y amigos, donde compartió detalles sobre sus orígenes. Mencionó que su tío Vidal era originario del Campo 16 y su tía Mercedes, de El Carrizal, municipio de Álamos. "Con mucha pena y mucho dolor les comunico a familiares y amigos de mi tío Vidal Borbón Briceño y de mi tía Mercedes Hurtado su esposa, que fallecieron allá en el Ejido El Salado", expresó.

El techo del domicilio se derrumbó encima de la pareja

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública y Protección Civil municipal se trasladaron a la zona para resguardar el área, mientras que personal de servicios periciales se encargó del levantamiento de los cuerpos para iniciar con las diligencias correspondientes, esclarecer formalmente las causas del deceso y posteriormente hacer entrega a familiares.

Fuente: Tribuna