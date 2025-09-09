Un año de guerra en Culiacán: Estos son los influencers caídos y capos ejecutados por los Chapitos y La Mayiza

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 9 de septiembre se cumple un año del inicio de una guerra interna entre 'Los Chapitos' y 'La Mayiza', facciones rivales del Cártel de Sinaloa que sumieron a la capital de Sinaloa en un ciclo de violencia sin precedentes. La fractura surgió tras la entrega de Ismael 'El Mayo' Zambada a autoridades estadounidenses en julio de 2024. Su arresto en El Paso, Texas, rompió la precaria tregua con los hijos de Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo', preso en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. La violencia no solo ha dejado miles de muertos y desaparecidos, sino también una lista de ejecuciones que expone la magnitud del conflicto: jefes de plaza, sicarios, operadores financieros e incluso influencers han sido asesinados. En TRIBUNA presentamos un recuento de las víctimas más visibles de esta guerra. interna.

El pasado domingo 7 de septiembre de 2025, más de 20 mil personas marcharon vestidas de blanco por las calles de Culiacán, desde las escalinatas de La Lomita hasta la Catedral, portando pancartas con la consigna "¡Ya basta!". La movilización, convocada por organizaciones civiles y empresariales, reflejó el hartazgo social ante la inseguridad persistente. De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se han registrado entre mil 632 y mil 850 homicidios dolosos, además de más de mil 400 personas privadas de la libertad o desaparecidas. Entre las víctimas se cuentan 50 estudiantes asesinados, ataques contra escuelas en Culiacán y Mazatlán, y al menos 46 agentes de seguridad caídos en enfrentamientos.

La inseguridad ha tenido un impacto devastador:

Pérdida de entre 15 mil 700 y 36 mil empleos formales en 2025.

de entre 15 mil 700 y 36 mil en 2025. Cierre de alrededor de siete mil empresas , con desplome de entre 50 y 70 por ciento en turismo, comercio y hotelería.

, con desplome de entre 50 y 70 por ciento en turismo, comercio y hotelería. Pérdida de más de 30 mil millones de pesos en ventas.

En paralelo al impacto social y económico, la confrontación ha cobrado la vida de numerosos operadores clave de ambas facciones.

Entre Los Chapitos:

Juan Carlos ' El Comandante Coco ', abatido el mismo 9 de septiembre de 2024, fue la primera baja de alto perfil.

', abatido el mismo 9 de septiembre de 2024, fue la primera baja de alto perfil. Marco Antonio Sánchez Muñoz ' El Bob Esponja ', operador logístico, apareció ejecutado en enero de 2025 tras ser obligado a confesar en video.

', operador logístico, apareció ejecutado en enero de 2025 tras ser obligado a confesar en video. Mario Alberto Jiménez Castro 'El Kastor ', presunto lavador de fondos con criptomonedas, cayó en febrero de 2025 en el Estado de México.

', presunto lavador de fondos con criptomonedas, cayó en febrero de 2025 en el Estado de México. Juan Luis Castro Morales ' El Gavilán ', jefe de escoltas de Iván Archivaldo, fue asesinado en enero en Culiacán.

', jefe de escoltas de Iván Archivaldo, fue asesinado en enero en Culiacán. Jorge Humberto Figueroa ' La Perris ' murió en un operativo del Ejército en mayo de 2025 tras filtrar información.

' murió en un operativo del Ejército en mayo de 2025 tras filtrar información. Los hermanos Noel y Eonofre Valdez Elenes ' El Cofre' , operadores financieros de la familia Elenes, fueron emboscados en abril de 2025 junto a su primo Jorge Cázarez.

, operadores financieros de la familia Elenes, fueron emboscados en abril de 2025 junto a su primo Jorge Cázarez. Norberto N. 'El 30' , operador financiero señalado por el Tesoro de Estados Unidos, cayó en julio de 2025 al sur de Culiacán.

, operador financiero señalado por el Tesoro de Estados Unidos, cayó en julio de 2025 al sur de Culiacán. Eleazar Pulido Landeros 'Delta 10', jefe táctico, fue hallado muerto en el desierto de Sonora.

Entre La Mayiza:

La ejecución de Marco Ebben , broker holandés y enlace global con mafias europeas, en febrero de 2025 en Atizapán, Estado de México, evidenció la proyección internacional del conflicto.

, broker holandés y enlace global con mafias europeas, en febrero de 2025 en Atizapán, Estado de México, evidenció la proyección internacional del conflicto. Otros operadores locales de bajo perfil también han sido eliminados en ataques selectivos.

Influencers y músicos también han sido víctimas, un fenómeno inédito en los patrones de violencia. Entre ellos: Camilo Ochoa, asesinado en agosto de 2025 en Morelos; Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys; Leovardo Aispuro 'Gordo Peruci'; Miguel Vivanco 'El Jasper'; Juan Carlos 'El Chilango'; y Agustín Paúl 'El Pinky', quien confesó en video haber delatado a miembros de Los Chapitos antes de ser ejecutado.

Fuente: Tribuna del Yaqui