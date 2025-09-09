VIDEO: Transporte escolar es rescatado por marinos; menores quedan atrapados por imprudencia de chofer

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de verdadero terror vivieron unos estudiantes este martes 9 de septiembre por la mañana al verse atrapados dentro de un vehículo escolar que quedó atascado en una calle que estaba inundada. Esto fue consecuencia de una imprudencia del chofer, al que se le hizo fácil transitar por la vialidad. Los hechos ocurrieron en la colonia Misión del Real de Ciudad Obregón entre las vialidades calle 10 y la avenida Ejército Nacional.

De acuerdo con testigos visuales de los hechos, el transporte escolar, una camioneta tipo van de color amarillo, se metió en una vialidad que se encontraba inundada (esto a causa de las recientes lluvias por los remanentes de la tormenta tropical 'Lorena'), porque creyó que sí podría pasar, pero por el lodo y el agua se quedó a mitad del camino, por lo que el grupo de estudiantes, entre niñas y niños, quedó atrapado dentro del vehículo viviendo momentos de verdadera desesperación.

Ante esto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), adscritos a tareas de seguridad pública en el municipio de Cajeme, acudieron rápidamente al sitio tras el pedido de auxilio para apoyar en las tareas de rescate de los menores, quienes ya estaban sufriendo por estar encerrados en el vehículo. Los elementos de la Marina se encargaron de bajar del vehículo a los menores y ponerlos en un lugar seguro.

Un boletín compartido por el Ayuntamiento señala: "De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camioncito escolar decidió avanzar por la avenida a pesar del nivel del agua, lo que provocó que la unidad quedara varada en el lugar, con 10 menores en su interior, al momento del incidente". También se dio a conocer que, gracias a la rápida intervención del personal naval, las niñas y niños fueron evacuados del vehículo sin que se reportaran personas lesionadas.

Sobre el chofer, no se sabe si será sancionado por los hechos o no (ya sea tanto por la institución educativa o por las autoridades de tránsito), pero el Gobierno Municipal exhorta a la población a no transitar por zonas inundadas y hace el llamado a recordar la importancia de extremar precauciones durante la temporada de lluvias.

Fuente: Tribuna del Yaqui