VIDEOS: Fuga de agua alcanza los 10 metros de altura y genera enorme socavón en Tijuana

Tijuana, Baja California.- El martes 9 de septiembre de 2025 se registró una fuerte fuga de agua sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Lomas de la Presa ,en el municipio de Tijuana, Baja California. El desprendimiento del agua, que según alcanzó los 10 metros de altura, generó un socavón de proporciones considerables y afectó el tráfico vehicular de la zona, es por ello que los servicios de emergencias y elementos policíacos acudieron para atender la situación.

Según medios locales, la presión del agua afectó la circulación y alcanzó a mover el cableado de los postes de electricidad, lo que incrementó el riesgo para automovilistas y peatones. A pesar de esto, las autoridades confirmaron que no se reportó ninguna persona lesionada y el caso fue canalizado a Protección Civil para su seguimiento. Por su parte, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) se encargó de las labores correspondientes.

Una mega fuga de agua en el acueducto Florido – Aguaje generó un socavón sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana, Baja California, por lo que más de 600 colonias no tienen agua potable por el momento. Autoridades estiman que las reparaciones podrían durar al menos 36 horas", informó la periodista Lupita Juárez en la red social X.

De acuerdo con información del medio Veraz Baja California, elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal de Tijuana acordonaron el perímetro para que se pudieran efectuar las acciones pertinentes. Aunque no se registraron civiles lesionados, la mencionada fuente mencionó que sí se presentaron daños materiales en vehículos particulares y establecimientos que se encontraban a corta distancia de esta mega fuga.

Asimismo se indicó que las calles aledañas quedaron totalmente inundadas, por lo que autoridades de Tránsito Municipal recomendaron a la población tomar rutas alternas para llegar a sus respectivos destinos. Además de que originó un enorme socavón que afectó la movilidad de los automovilistas, por lo que se espera que en los próximos días se lleven a cabo las reparaciones pertinentes en la zona afectada. En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir videos de la fuga que alcanzó varios metros de altura, alertado a los tijuanenses que transitaban por dicho sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui