El mapa criminal de México: ¿En qué estados operan los cárteles de la droga más poderosos?

Ciudad de México.- El combate al crimen organizado continúa siendo uno de los principales retos en México y es que, durante las últimas décadas, los diferentes cárteles que operan en el país han consolidado estructuras criminales complejas, con presencia regional, nacional e internacional. Esta forma de organización les ha permitido diversificar sus actividades ilícitas, al grado de apoderarse de estados enteros, ejerciendo control social y económico en las diversas comunidades.

De la mano de altos funcionarios como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, ha implementado múltiples estrategias para combatir la presencia de estos grupos criminales en las distintas entidades de la República Mexicana. Sin embargo, los cárteles se han logrado reconfigurar y adaptarse. A continuación te presentaremos el mapa criminal que existe a lo largo y ancho de México.

Cártel de Sinaloa

Si bien al interior del Cártel de Sinaloa existe una división por la guerra territorial que existe entre Los Chapitos y La Mayiza, es considerado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos como uno de los cárteles de drogas "más poderosos del mundo". También se le señala como uno de los principales productores y traficantes de fentanilo, teniendo presencia en 31 estados. La única excepción es Jalisco, bastión del CJNG.

Según la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 realizada por la DEA, el también llamado Cártel del Pacífico concentra su presencia en gran parte del noroeste y occidente del país, principalmente en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California. Sin embargo, el grupo criminal que alguna vez fue liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada tiene un impacto menor en Querétaro, Veracruz e Hidalgo, por mencionar algunas zonas.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', es de mayor presencia en la República Mexicana. Designado por el Departamento de Estado como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), el cártel de las cuatro letras tiene presencia significativa principalmente en Jalisco y en otros estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Cártel del Noroeste

Considerado una escisión de Los Zetas, el Cártel del Noroeste (CDN) tiene presencia principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Autoridades estadounidenses lo describen como "una amplia red de células compartimentadas", la cual se encarga del trasiego de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana. Entre sus actividades criminales destacan el secuestro, extorsión y tráfico de personas, especialmente en rutas hacia Estados Unidos. Se ha detectado que opera en menor medida en Veracruz, Hidalgo y Chihuahua.

La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos

En el reacomodo del mapa criminal, Estados Unidos identifica a La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos como facciones de La Familia Michoacana (LMF), cártel liderado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias 'El Pez', y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias 'El Fresa'. La Nueva Familia Michoacana tiene presencia significativa en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, expandiéndose a la Ciudad de México. Mientras que Cárteles Unidos opera en los mismos estados, con excepción de Morelos.

Cártel del Golfo

Según reportes oficiales, a partir del 2025, el Cártel del Golfo (CDG) pasó de ser un cártel unificado a operar en múltiples facciones, siendo Los Metros y Los Escorpiones los más poderosos. Se considera que el grupo criminal tiene presencia significativa en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México. Además, se han detectado sus actividades delictivas en zonas como Jalisco y Tabasco.

Cártel de Santa Rosa de Lima

Con Guanajuato como su base de operaciones, el Cártel de Santa Rosa de Lima cuenta con importante fuerza en 'El Triángulo Dorado del Huachicol'. El grupo criminal comenzó bajo las órdenes de José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro'. El cártel desarrolló una red criminal que incluye sobornos a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), perforaciones ilegales de ductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas directas contra personal de la empresa estatal.

La Barredora

La Barredora es un cártel que surgió en el estado de Tabasco, impulsado principalmente por Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública Estatal durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador de la entidad tabasqueña. Según datos recabados por Político MX, Bermúdez Requena impulsó su expansión a los estados de Chiapas y Veracruz, mediante actividades criminales como huachicol, cobro de piso, venta de drogas y tráfico de personas.

